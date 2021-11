Usa Weekly News, Biden a Nantucket per Thanksgiving, ricordi e timori

13/18 wh.gov

Ahmaud Arbery - Il presidente Biden ha espresso soddisfazione per la condanna di tre persone per l’omicidio dell’afroamericano Ahmaud Arbery e ha sottolineato che resta ancora “molto lavoro” da fare per garantire la giustizia razziale. “Sebbene i verdetti di colpevolezza mostrino che il nostro sistema giudiziario sta facendo il suo lavoro, questo di per sé non è sufficiente”, ha detto Biden in una nota, “invece dobbiamo tornare a impegnarci a costruire un futuro di unità e forza condivise, dove nessuno tema violenza per il colore della sua pelle”