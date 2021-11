Cina, bebè di 11 mesi star del web col suo snowboard

Non riesce ancora a camminare, ma 'cavalca' (dolcemente) i pendii sullo snowboard. A soli 11 mesi, una bambina di neanche un anno fa scalpore in Cina, nel luogo che ospiterà le Olimpiadi invernali di Pechino. A poco più di due mesi dall'inizio dei Giochi (dal 4 al 20 febbraio 2022), Wang Yuji, avvolta in più strati di abbigliamento, si prepara a lanciarsi lungo un pendio, sotto lo sguardo tenero dei suoi genitori. A differenza di molti principianti che faticano a mantenere l'equilibrio, la piccola mostra una grande naturalezza.

Il racconto dei genitori

"Gli abbiamo messo degli stivali e ci siamo resi conto che era in piedi", spiega sua madre, Fan Xueyin. "Poi l'abbiamo portata su un piccolo pendio e l'abbiamo vista scivolare con la tavola", aggiunge. Yuji ha scoperto la neve all'inizio di novembre, durante una vacanza in famiglia. Da allora, ogni mattina si è unito ad altri fan più anziani sulle piste del Thaiwoo Ski Resort a Chongli Zhangjiaku, una delle città che ospiteranno i prossimi Giochi Olimpici.