L'Islanda prende in giro Zuckerberg e il suo Meta. IL VIDEO

L'agenzia per il turismo islandese ha girato un video per promuovere le bellezze del loro Paese in cui prende in giro la presentazione di Meta fatta da Mark Zuckerberg. L'idea alla base è il confronto tra le esperienze virtuali promosse dal fondatore di Facebook e quelle reali che si possono vivere in Islanda. Introducendo il "Icelandverse" il presentatore spiega che per vivere questa esperienza non servono neanche i visori di Realtà Virtuale. Credit: Inspired by Iceland via Storyful