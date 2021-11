Sorpresa in una scuola di Springfield: un cervo tra i banchi. VIDEO

E' successo in Tennessee, negli Stati Uniti: le forze dell'ordine erano state chiamate dopo che una finestra era stata forzata

Un cervo tra i banchi di una scuola elementare. E' successo in una scuola elementare a Springfield, in Tennessee. Nel video, pubblicato dalle guardie forestali e ripreso da Storyful, si vede l'animale girare tranquillo in una classe dell'edificio scolastico. Le forze dell'ordine erano state chiamate quando qualcuno aveva visto che una finestra era stata forzata. Si temeva che una persona si fosse introdotta nell'edificio, poco dopo la scoperta e la sorpresa.