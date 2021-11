Spagna, fuga di CO2 in una centrale nucleare, un morto e feriti

L'incidente è avvenuto durante alcuni interventi di manutenzione dell'impianto in Catalogna, pare in un'area non interessata da attività radioattiva

Un dipendente della centrale nucleare di Ascò, in Spagna, è morto e altri tre sono rimasti feriti a causa di una fuga di diossido di carbonio avvenuta durante lavori di manutenzione. Secondo i vigili del fuoco, l'incidente è avvenuto in un'area non interessata da attività radioattiva, bensì in una zona dove venivano effettuate opere di manutenzione dei sistemi antincendio.