Usa, 4 afroamericani scagionati da accusa di stupro dopo oltre 70 anni

Quattro uomini afroamericani, noti come i Groveland Four, oggi tutti deceduti, ingiustamente accusati di aver violentato una adolescente, sono stati scagionati da un giudice in Florida, dopo oltre 70 anni. Il caso è considerato tra i più grossi errori giudiziari nella storia degli Usa nell'era delle cosiddette 'leggi Jim Crow', norme che contribuirono a tenere viva la segregazione razziale negli States. La notizia è riportata da diversi media americani, tra cui la Cnn.