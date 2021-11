Corea del Sud, morto l’ex dittatore Chun Doo Hwan

La condanna

La sua morte, a quanto scrive il New York Times sul proprio sito, è stata confermata dall'agenzia di polizia nazionale della Corea del Sud. Nel 1996 Chun è stato condannato a morte con l'accusa di sedizione e eversione per il suo ruolo nel colpo di stato del 1979, quello che lo ha portato al potere. Inoltre venne accusato del massacro dei manifestanti nella città sud-occidentale di Gwangju l'anno successivo. L'ex dittatore però è stato graziato nel 1997 in un gesto di riconciliazione, poco dopo che Kim Dae-jung, ex dissidente che una volta la giunta militare di Chun aveva condannato a morte, era stato eletto presidente.