Corea del Nord, l’esibizione dei soldati davanti a Kim Jong-Un. VIDEO

La parata militare

approfondimento

Corea del Nord, Kim Jong-un ammette grave incidente legato al Covid

Le immagini che arrivano dal Palazzo delle Tre Rivoluzioni di Pyongyang mostrano una parata militare del tutto particolare: un'esibizione di auto-difesa ad opera di unità di professionisti specializzati che si è svolta in occasione dell'anniversario della fondazione del partito dei lavoratori. Davanti allo sguardo attento e divertito di Kim Jong-Un, della sorella Yo Jong, dei generali e dei diversi maggiorenti del regime, i soldati si sono esibiti in audaci mosse di arti marziali. Durante l'intera parata militare, che ha visto sfilare anche blindati e aeronautici, Kim ha tenuto un discorso in cui ha accusato gli Stati Uniti di essere "fonte di instabilità" nella penisola coreana, e ha annunciato l'obiettivo di una "capacità militare invincibile" dell'esercito nazionale.