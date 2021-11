Bielorussia, sospesa la cooperazione con la Nato

Lo stato maggiore delle forze armate della Bielorussia ha detto che, su iniziativa della NATO , la cooperazione pratica tra l'Alleanza e Minsk è stata sospesa. Lo riporta RIA Novosti. "Proprio l'altro giorno, un altro passo ostile è stato fatto dagli stati europei. Su iniziativa della Nato, un altro canale di dialogo è stato ridotto e la cooperazione pratica dell'Alleanza Nord Atlantica con la Repubblica di Bielorussia è stata sospesa", ha detto il capo dello stato maggiore Viktor Gulevich. "Intensificheremo l'addestramento al combattimento e continueremo le missioni di intelligence per prevenire un attacco a sorpresa al nostro stato", ha aggiunto Gulevich in un video del ministero della difesa bielorusso su Telegram. Stando a Gulevich, l'Ucraina e la Nato formano una cintura di paesi ostili intorno alla Bielorussia.

"Contro il Vangelo"

"In comunione con il Papa, abbiamo richiamato nelle scorse settimane la situazione della Libia. Penso ora a quanto sta avvenendo nei confronti dei migranti al confine tra Polonia e Bielorussia, e a quelli che dalle coste del Magreb si avventurano nel Mediterraneo? Sono vicende che non appartengono alla cultura europea generata dal Vangelo, esse non ci appartengono". Lo ha detto il cardinale presidente della Cei, Gualtiero Bassetti, nella sua Introduzione ai lavori della 75/a Assemblea generale dei vescovi italiani.