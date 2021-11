Stati Uniti, a 89 anni realizza il suo sogno e si laurea in Fisica

Dopo aver insegnato per anni Medicina, Manfred Steiner ha ottenuto un dottorato nella materia che lo appassionava da sempre: "Inseguite i vostri sogni altrimenti poi un giorno potreste pentirvi di non averlo fatto"

L'infanzia a Vienna e poi la laurea in Medicina

Steiner aveva questo sogno nel cassetto ma, a causa di scelte fatte in gioventù (anche per assecondare la famiglia) e problemi di salute, non era ancora riuscito a realizzarlo. A farlo appassionare alla Fisica, quando ancora era un ragazzo e viveva a Vienna, erano state le letture di Albert Einstein e Max Planck. Ma al termine della Seconda Guerra Mondiale la madre e uno zio lo convinsero a studiare medicina, pensando che potesse garantirli un futuro più sicuro. Trasferitosi negli Stati Uniti, Steiner studiò così ematologia alla Tufts University e biochimica al Massachusetts Institute of Technology, prima di diventare ematologo alla Brown University. È diventato professore ordinario e ha guidato la sezione di ematologia della scuola di medicina alla Brown dal 1985 al 1994.

Il sogno realizzato

Dopo aver insegnato per anni, Steiner ha quindi deciso di rimettersi sui libri e rispolverare la sua vecchia passione per la fisica, ma sopita. Ad Abc News ha lanciato il suo “manifesto”: fate ciò che amate. “Inseguite i vostri sogni altrimenti poi un giorno potreste pentirvi di non averlo fatto”.