Usa, auto su parata nel Wisconsin, alcuni morti e molti feriti

Waukesha è una cittadina di oltre 60 mila abitanti a circa 30 km ad ovest di Milwaukee, in Wisconsin. La persona sospettata è in custodia. Lo ha riferito il capo della polizia locale, Dan Thompson, aggiungendo che ci sono alcune vittime.

La dinamica

L'incidente è avvenuto a metà pomeriggio quando un suv di colore rosso è piombato a velocità sostenuta sulla parata, accelerando proprio quando si trovava dietro una banda scolastica, prima di fuggire travolgendo le barriere. Immagini riprese in diretta sui social e rimbalzate sui network Usa. Molte persone sono state travolte suscitando scene di panico, tra urla, pianti e fuggifuggi verso case e negozi per mettersi al sicuro. Numerose le famiglie con bambini. Sono circolate anche notizie di spari, forse esplosi dalla polizia per fermare il guidatore, ma non per ora ci sono conferme da parte delle autorità.

Le testimonianze

La zona è stata evacuata e isolata per alcune ma ora l'allarme è cessato. Il timore è quello di un ennesimo attentato ma al momento non ci sono elementi per confermarlo. Non sono escluse altre ipotesi. "Mentre stavamo tornando dalla parata abbiamo visto un suv che sfrecciava a tutta velocità lungo il percorso del corteo. Poi abbiamo sentito un forte boato e assordanti urla e pianti delle persone che erano state colpite dal veicolo", ha raccontato ai media il consigliere comunale Angelito Tenorio, uno dei testimoni dell'episodio. "Poi abbiamo visto gente scappare o cessare di piangere, c'erano molte persone ferite a terra", ha aggiunto. "Un incidente tragico", ha commentato il capo della polizia locale, Dan Thompson. Il sindaco Shawn Reilly intanto ha espresso la sua solidarieta' ai feriti e alle loro famiglie.