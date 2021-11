Attacco a Gerusalemme, un morto e tre feriti. Hamas: “Gesto eroico”

Morto un 26enne che lavorava al Muro del Pianto

L’attacco è avvenuto intorno alle 9 locali nella Città Vecchia a Gerusalemme, vicino a uno degli accessi alla Spianata delle Moschee (Monte del Tempio per gli ebrei). In un primo momento si era diffusa la notizia che tutte le persone colpite fossero poliziotti israeliani. Più tardi si è capito che la vittima è un civile israeliano: si chiama Eliyahu David Kaye, aveva 26 anni e lavorava al Muro del Pianto. L’uomo - che abitava a Modiin, nel centro del Paese - è stato raggiunto dai colpi di arma da fuoco ed è morto in ospedale. I proiettili hanno colpito anche il rabbino Zeev Katzenelnbogen, 46 anni, padre di 8 figli: è stato ferito mentre tornava dalle preghiere del mattino al Muro del Pianto. È ricoverato in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri due feriti, in modo più lieve, sono agenti di polizia.