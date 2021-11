Oklahoma, fermato il boia a poche ore dall'esecuzione di Julius Jones

Il caso di Jones ha attirato l'interesse nazionale, con molti vip - fra i quali Kim Kardashian e diversi giocatori dell'Nba - che hanno spinto affinché a Jones fosse risparmiata la pena capitale. Poco prima del pronunciamento del governatore, i legali del 41enne afroamericano avevano presentato una mozione di emergenza per bloccare l'esecuzione, considerando anche le "schiaccianti prove" sulle sofferenze causate dal cocktail di farmaci dell'iniezione letale. Il riferimento è all'esecuzione di John Marion Grant, avvenuta il mese scorso in Oklahoma, quando il detenuto ha avuto le convulsioni e ha vomitato ripetutamente prima di morire.

"Non l'ho ucciso io"

Jones si è sempre dichiarato innocente, dopo essere stato condannato per l'omicidio nel 1999 di Paul Howell. L'auto della vittima si trovava vicino alla casa dei genitori quando è morto sotto i colpi di un'arma da fuoco. Jones allora aveva 19 anni e non ha mai ammesso di essere colpevole. "Non ho ucciso Howell. Non ho partecipato in alcun modo al suo omicidio. La prima volta che l'ho visto è stato quando in televisione hanno annunciato la sua morte", scriveva Jones ad aprile.