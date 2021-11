Allarme smog in India, Delhi chiude le scuole una settimana

Il primo ministro dello Stato che ospita la capitale ha annunciato che le scuole resteranno chiuse per una settimana a causa di una “imminente emergenza sanitaria” legata ai livelli altissimi di smog. L’emergenza potrebbe durare fino al 18 novembre

Questa volta l’allarme non è causato dal Covid-19 ma dall’inquinamento: New Delhi chiude le scuole per una settimana a causa dello smog. Ad annunciare la misura d’urgenza chief minister dello Stato indiano che ospita la capitale federale, Arvind Kejriwal, che su Twitter ha diffuso i dati allarmanti sull'inquinamento.

"Abbiamo deciso di chiudere in modo che i bambini non debbano respirare aria inquinata" ha detto ai giornalisti il primo ministro Kejriwal. Oltre alle scuole, le autorita' locali hanno deciso il blocco di tutti i cantieri per quattro giorni nel tentativo di abbassare i livelli di polveri nell'aria. A dipendenti pubblici e privati e' stato inoltre chiesto di lavorare da casa.