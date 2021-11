Invasione di scorpioni in Egitto, più di 500 persone morse ad Assuan

Non è una piaga, sebbene ne abbia tutte le caratteristiche, sia per il luogo in cui avviene che per i protagonisti. Migliaia di scorpioni sono scesi infatti in strada e hanno invaso le abitazioni degli egiziani della regione di Assuan, pungendo con la loro micidiale coda più di 500 persone.

La puntura non è mortale. Almeno non sempre

Le punture di scorpione di solito non sono fatali e in genere causano solo dolore, intorpidimento, formicolio e gonfiore.

Tuttavia, in casi gravi si riscontrano difficoltà di respirazione, contrazioni muscolari, anormali movimenti di collo e occhi, salivazione, sudorazione, nausea, vomito, ipertensione, tachicardia, irrequietezza o eccitabilità. Comunque ad Assuan, per garantire la sicurezza degli studenti, oggi le scuole sono rimaste chiuse nonostante l'inizio odierno della settimana islamica.

Il ministero ha sottolineato la disponibilità di una scorta strategica sufficiente di antidoti contro le punture di scorpioni e serpenti in tutti gli ospedali e le unità sanitarie di tutti i governatorati egiziani come parte del piano del dicastero per far fronte alle fluttuazioni climatiche.