Stati Uniti, 600 mln dollari alle vittime acqua contaminata

Il giudice del Michigan Judith Levy ha stabilito il risarcimento per le persone avvelenate dalla contaminazione da piombo nella città di Flint, ex città industriale, diventata simbolo dell'ingiustizia sociale negli Stati Uniti

La sentenza

"L'accordo raggiunto è un enorme successo per molte ragioni, una delle quali è che stabilisce un programma di risarcimento completo e coerente per ogni persona idonea" ha detto il giudice nella sentenza. L'accordo, che prevede 626 milioni di dollari di risarcimento alle vittime, la maggior parte dei quali sarà pagata dallo Stato del Michigan, è stato annunciato nell'agosto 2020, dopo 18 mesi di difficili negoziati. Come si legge nell'atto giudiziario, questi fondi sono destinati principalmente ai bambini di questa ex città industriale, diventata un simbolo dell'ingiustizia sociale negli Stati Uniti, ma anche agli adulti che possono fornire prove di malattie legate alla contaminazione da piombo.