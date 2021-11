Elezioni in Nicaragua, Ortega rieletto presidente con il 75% dei voti

Daniel Ortega è stato eletto presidente del Nicaragua per il suo quarto mandato consecutivo con il 75% dei voti. Ortega, al potere da 14 anni, non ha avuto veri avversari, dal momento che sette candidati dell'opposizione sono in carcere.

Le accuse di Biden: "Elezioni fasulle, una farsa"





Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha definito ieri "una farsa" le elezioni presidenziali in Nicaragua. "Quello che il presidente nicaraguense Daniel Ortega e sua moglie, la vicepresidente Rosario Murillo, hanno orchestrato oggi è stata una pantomima elettorale che non era né libera né giusta, e certamente non democratica", ha detto Biden in una dichiarazione della Casa Bianca sulle "elezioni fasulle del Nicaragua".

Arrestati i candidati dell'opposizione

L'appuntamento elettorale è stato preceduto nei mesi scorsi da una continua azione della magistratura e della polizia che, applicando una legge considerata di "difesa della Patria", hanno incarcerato o messo agli arresti domiciliari almeno 37 oppositori politici, fra cui sette persone che aspiravano alla candidatura presidenziale. La giustizia ha anche squalificato partiti ed organizzazioni politiche e sociali e ha chiuso organi di stampa, bloccando anche l'uscita di La Prensa.