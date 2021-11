Sierra Leone, esplode autocisterna di carburante: oltre 90 morti

Secondo alcune fonti all'obitorio di Freetown sono già stati portati 91 corpi. La fortissima esplosione sarebbe stata causata dallo scontro della cisterna di carburante con un altro veicolo in un incrocio trafficato della città

Una terribile esplosione di un deposito di carburante in Sierra Leone ha provocato una strage. Secondo la Croce Rossa l’incidente è avvenuto nella notte nella zona industriale di Freetown, la capitale del Paese dell’Africa occidentale. "Con le nostre ambulanze finora abbiamo recuperato 80 corpi dal luogo dell'incidente", ha dichiarato un membro della Croce Rossa aggiungendo che le operazioni di soccorso sono ancora in corso. Secondo fonti citate dalla Reuters all'obitorio di Freetown sono già stati portati 91 corpi, investiti dalla fortissima esplosione provocata dallo scontro della cisterna di carburante con un altro veicolo in un incrocio trafficato della città.