Usa, Vito Perillo eletto sindaco in New Jersey a 97 anni

Veterano della Seconda guerra mondiale di origini italiane, ha vinto le elezioni del 2 novembre scorso nella cittadina di Tinton Falls. Dopo il mandato del 2017 sarà primo cittadino per la seconda volta, rimanendo in carica fino a 101 anni

Il suo post su Facebook

"Ho deciso che sarà il mio ultimo incarico", ha commentato ironicamente Perillo parlando con i giornalisti del risultato elettorale. E siccome è un sindaco al passo con i tempi, ha poi postato su Facebook il suo messaggio di ringraziamento: "Ho smesso di chiedermi perché la gente vota per me. Forse perché sono un veterano, forse perché sono un vecchietto (ma spero di no), o forse guardano ai risultati degli ultimi quattro anni". Si è anche detto orgoglioso di essere stato scelto di nuovo dai suoi concittadini, che già lo vollero nel 2017 quando decise di candidarsi dopo la morte della moglie al suo fianco per oltre 60 anni.