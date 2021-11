I Trump allo stadio fanno gesto "razzista", polemica per Tomahawk chop

La polemica è stata scatenata dal significato del gesto, considerato da molti razzista perché denigrerebbe le origini dei nativi americani paragonandoli a dei selvaggi sanguinari. Nonostante la questione scaldi gli animi ogni qualvolta il rituale venga eseguito, i supporter del team non ne vogliono sapere di abbandonare la tradizione anzi mostrano una forte resistenza ai cambiamenti. Diverso invece l’atteggiamento di altre squadre del football come per esempio i Washington Redskins e i Cleveland Indians che hanno deciso di cambiare il loro nome dopo le proteste delle comunità native.

I nativi americani

Il dibattito si è riacceso in occasione della presenza dei Trump sugli spalti, protagonisti con una parte del pubblico del tomahawk chop. "Nelle nostre discussioni con gli Atlanta Braves abbiamo ripetutamente e inequivocabilmente chiarito la nostra posizione: i nativi non sono mascotte, e rituali degradanti come il 'tomahawk chop' che ci disumanizzano e ci danneggiano non hanno posto nella società americana", aveva commentato alla vigilia del march il presidente del National Congress of American Indians (NCAI) Fawn Sharp. I Braves competono per il loro primo titolo World Series dal 1995.