Sommergibile nucleare si scontra contro montagna sottomarina

Un’indagine ha rivelato che la cosa contro cui si era scontrato il Sottomarino nucleare USS Connecticut lo scorso 2 ottobre era una montagna sottomarina che finora non era stata individuata e mappata. L’ incidente, che aveva provocato il ferimento di 11 persone dell’equipaggio e che era stato raccontato su diversi giornali internazionali, era avvenuto nel mar Cinese meridionale, in una zona al centro di molte dispute territoriali tra la Cina e altri paesi della regione. Secondo un portavoce della Flotta della Marina militare statunitense, il comandante della Flotta, esaminerà le conclusioni dell’indagine per decidere se sia opportuno procedere con ulteriori azioni per accertare eventuali responsabilità per lo scontro.