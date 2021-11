Giappone, giovane mascherato da Joker accoltella 17 persone su treno

Sembra davvero la scena di un film. Un uomo sale a bordo di un treno la notte di Halloween vestito da Joker, estrae un coltello, ferisce 17 persone e poi dà fuoco al convoglio. È quanto accaduto a Tokyo in Giappone, domenica 31 ottobre. Numerose le testimonianze sia video che foto condivise sui social da parte dei tanti che in quel momento si trovavano sul convoglio ( IL VIDEO ).

Tutto è iniziato a tarda sera quando l'uomo, 24 anni, con indosso gli abiti del celebre personaggio dei fumetti creato dalla DC Comics, è salito a bordo del treno e ha estratto un coltello dalla tasca. In pochi secondi ha iniziato a colpire chiunque gli fosse davanti, mentre è iniziata la fuga dei passeggeri che cercavano di nascondersi negli altri vagoni. Non solo. L’ uomo ha incominciato a cospargere il pavimento del treno con del liquido appiccando un incendio. A quel punto il treno si è fermato nella stazione di Kokuryo, nella periferia occidentale della città permettendo così ai tanti passeggeri in fuga di abbandonare il treno dai finestrini.

“Volevo uccidere per morire giustiziato”

Il 24enne avrebbe confessato di aver ferito quelle persone con l'unico obiettivo di essere poi condannato a morte: "Volevo uccidere qualcuno per morire giustiziato", ha dichiarato l'assalitore che avrebbe confessato alla polizia la sua grandissima ammirazione per Joker. Intanto, il governo giapponese ha condannato l'atto "atroce" compiuto dal giovane che ora è accusato di tentato omicidio. Mentre tre dei feriti sono ricoverati in gravi condizioni in ospedale.