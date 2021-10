Usa Weekly News, Biden celebra Madam VP e Trump lancia il suo social

7/24 Twitter Lauren Peikoff

Colin Powell – “Incarnava i più alti ideali sia del guerriero che del diplomatico”: con queste parole il presidente Joe Biden, ha ricordato l’ex segretario di Stato, morto a 84 anni per complicanze legate al Covid. Molti i ricordi pubblicati sui social, ma uno su tutti ha avuto un’eco fortissima: il “selfie” dello stesso Powell, ricordato da Lauren Peikoff. “Throwback Thursday – I was doing selfies 60 years before you Facebook folks”: queste le parole di Powell, in una foto pubblicata nel 2014 dall’ex Secretary of State