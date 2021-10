Due gommoni alla deriva al largo della Libia. Ieri salvati 95 migranti

Due gommoni alla deriva nel Mediterraneo centrale. A lanciare l’allerta è Alarm Phone. Un’imbarcazione, semiaffondata, con 60 migranti a bordo e un’altra con 68, tra cui molti bambini, avrebbero diversi problemi al motore. “Affrontano forti venti e mare mosso”, sottolinea Alarm Phone, “Serve un intervento urgente”. Ieri sera 95 persone sono state soccorse dalla Geo Barents di Medici senza frontiere. "Stavano per essere intercettate dalla Guardia costiera libica - spiega la ong - e costrette a tornare alla violenza, agli abusi e allo sfruttamento in Libia".

I tweet di Alarm Phone

approfondimento

Open Arms, cos'è e come opera l'Ong che salva i migranti in mare

“Siamo in contatto con 60 persone a bordo di un gommone. La barca si sta sgonfiando e sta entrando acqua. Temiamo il peggio se le autorità, informate 11 ore fa, non agiscono immediatamente” si legge nel primo tweet di Alarm Phone. Pochi minuti dopo il secondo. "Siamo in contatto con 68 persone, tra cui molti bimbi, in pericolo e in fuga dalla Libia. Autorità allertate 15 ore fa! Chiediamo alle autorità europee di rispettare il loro dovere di soccorso!".