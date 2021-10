Vaccino Covid Usa, Fda conferma efficacia Pfizer per bambini 5-11 anni

Fauci: “In molti casi i bambini si ammalano seriamente”

Nello studio, l'agenzia spiega che in quasi tutti gli scenari i benefici del vaccino nel prevenire l'ospedalizzazione e la morte superano eventuali effetti collaterali. Anche Anthony Fauci, consigliere medico del presidente Joe Biden, ha fatto sapere che i dati presentati da Pfizer sul vaccino per bambini tra i 5 e 11 anni hanno mostrato, nei trials, un’efficacia di più del 90% nel prevenire la malattia sintomatica. "La parola passa alla Food and Drug Administration (Fda) - ha detto Fauci - e non vediamo l'ora che gli esperti analizzino con cura i dati che a noi appaiono buoni". La Fda esaminerà il rapporto della Pfizer su quanto emerso dai test dell’immunizzazione per i più piccoli il 26 ottobre, e pochi giorni dopo sarà la volta dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, che potranno decidere le regole da seguire, e le modalità di somministrazione della immunizzazione. "Penso che il vaccino per i bambini potrebbe essere un buon passo in avanti - ha osservato il direttore dell'Istituto per le malattie infettive Usa - perché anche se è vero che i bimbi vengono contagiati meno spesso degli adulti dal Sars-Cov2, ci sono molti casi in cui i piccoli si ammalano seriamente".