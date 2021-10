Spagna, il premier Sanchez: "Aboliremo la prostituzione"

Ad oggi, nel Paese iberico la legge prevede sanzioni per gli sfruttatori, ma non per chi offre prestazioni a pagamento di sua volontà (purché non lo faccia in luoghi pubblici). La volontà del capo del governo sarebbe quella di multare anche i clienti e chi affitta o mette a disposizione i locali

"La prostituzione è una delle peggiori forme di violenza verso le donne". Il capo del governo spagnolo Pedro Sánchez lo diceva già nel suo programma elettorale, e ora lo sta ribadendo con forza. Infatti, durante il congresso del Partito socialista spagnolo, ha voluto confermare la sua volontà di abolire la prostituzione, "che rende schiave le donne". Ad oggi, in Spagna, la legge prevede sanzioni per gli sfruttatori, ma non per chi offre prestazioni a pagamento di sua volontà (purché non lo faccia in luoghi pubblici). La volontà del premier sarebbe quella di multare anche i clienti e chi affitta o mette a disposizione i locali.