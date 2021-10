Ryad, incidente nel deserto: morte 5 persone, tra cui 3 italiani

Gli artisti italiani erano nel Paese arabo per esibirsi e, nel loro giorno libero, avevano deciso di fare una escursione nel deserto: i mezzi su cui viaggiavano sarebbero finiti in una scarpata. Tre feriti portati in ospedale Condividi:

Cinque persone - tra cui tre ballerini italiani - sono morte a Ryad, in Arabia Saudita, in un incidente stradale nel deserto avvenuto sabato 16 ottobre. La Farnesina si è subito attivata per seguire la vicenda.

L’incidente nel deserto I ballerini italiani erano nel Paese arabo per esibirsi e, nel loro giorno libero, avevano deciso di fare una escursione nel deserto con una comitiva di 10 persone. Secondo le prime ricostruzioni, i mezzi su cui viaggiavano sarebbero finiti in una scarpata. Tra le vittime c’è il ballerino pugliese Antonio Caggianelli, 33 anni, di Bisceglie (provincia di Barletta-Andria-Trani). Un’altra vittima, secondo il sito Il Faro, è Giampiero Giarri, anche lui ballerino, residente a Tor San Lorenzo, in provincia di Roma. La terza vittima italiana sarebbe Nicolas Esposto, di San Giovanni Gemini (provincia di Agrigento). Tra i feriti, tre sono stati trasportati in ospedale: uno in prognosi riservata, un altro con il collare e il terzo con fratture varie.