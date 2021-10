Usa, il Texas vieta sport femminili agli atleti transgender

In Texas gli atleti transgender potranno far parte delle squadre che corrispondono al genere con cui sono stati registrati alla nascita, non quello in cui si identificano. Dopo la legge sull'aborto, arriva un'altra mossa legislativa che aumenta il braccio di ferro tra la Casa Bianca e lo Stato conservatore americano. Il Senato dello Stato ha, infatti, approvato un disegno di legge che impedisce, in particolare, agli atleti transgender delle scuole pubbliche di gareggiare in squadre che corrispondono al genere in cui si identificano.