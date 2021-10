Terremoto di magnitudo 4.8 a Bali, almeno tre morti e diversi feriti

Un terremoto di magnitudo 4.8 ha causato la morte di almeno tre persone nell'indonesiana Bali. Il sisma, localizzato nella parte est dell'isola e a circa 10 chilometri di profondità, ha fatto tremare diversi edifici e causato fratture nel terreno. Ci sono state diverse repliche alla prima scossa, durata cinque secondi.

Le vittime

Due persone morte in una frana che ha travolto la loo abitazione a Bangl mentre un'altra ha perso la vita a Karangasem. Secondo le autorità, il bilancio delle vittime non sarebbe destinato ad aumentare. I feriti sono sette. L'epicentro è lontano dalla zona turistica di Bali. L'arcipelago indonesiano si trova nel cosiddetto "anello di fuoco" del Pacifico, un'area in cui vengono registrati circa 7.000 terremoti l'anno.