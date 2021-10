Tifone Kompasu colpisce le Filippine: 19 morti e decine di dispersi

E' salito ad almeno 19 morti e 14 dispersi il bilancio del tifone Kompasu, che si è abbattuto sulle Filippine provocando frane e allagamenti su tutto il territorio nazionale. La perturbazione, secondo le autorità, ha rovesciato sul Paese in soli due giorni una quantità d'acqua che normalmente si registra nell'arco di più di un mese. Le province dell'isola di Luzon, la più popolosa, sono state le più colpite dal tifone, cha ha provocato danni per l'equivalente di oltre 17 milioni di euro. Le autorità stanno verificando le notizie non confermate di altri 14 morti nella provincia di Benguet, nell'interno dell'isola di Luzon.

Allerta alta

Il tifone Kompasu, il diciottesimo di quest'anno, ha raggiunto anche la terraferma nella provincia insulare di Hainan nella Cina meridionale. E' arrivato sulla costa di Boao Township nella città di Qionghai alle 15:30 (ora locale), con venti fino a 118,8 km all'ora, secondo il servizio meteorologico di Hainan. Si prevede che il tifone Kompasu, abbinato con un fronte freddo, porti intense precipitazioni e forti venti nelle zone marittime e di terra di Hainan. Preparandosi per l'evento, le autorità di Hainan hanno annullato tutti i voli negli aeroporti principali a livello provinciale e hanno sospeso il servizio locale della linea ad alta velocità della ferrovia, così come i traghetti attraverso lo stretto di Qiongzhou, che collegano Hainan con la provincia di Guangdong. L'amministrazione dell'isola ha adottato un piano di risposta di emergenza per far fronte ai venti forti e alle inondazioni, che comprende la sospensione delle scuole, del lavoro, dei mercati e la chiusura delle attrazioni turistiche. Anche la provincia del Guangdong ha preso precauzioni per tutelare la vita e i beni dei residenti.