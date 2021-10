Continua a salire il bilancio delle vittime dell'incendio che ha devastato un palazzo di 13 piani a Kaohsiung, nella parte meridionale di Taiwan. Secondo le ultime notizie dei media locali, il bollettino confermato dai vigili del fuoco parla di 46 morti e 41 feriti. I piani alti dell'edificio erano abitati da circa 120 famiglie, mentre quelli bassi erano vuoti. Continuano le operazioni nei vari piani dell'edificio per verificare l'eventuale presenza di persone che potrebbero essere rimaste intrappolate. Per spegnere l'incendio sono state necessarie quattro ore. La presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, ha chiesto un'indagine approfondita sulle cause dell'incendio