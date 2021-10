Putin: "Russia pronta ad aumentare le forniture di gas"

Il presidente russo interviene al Forum Russian Energy Week parlando anche del gasdotto ucraino e della necessità di stabilizzare il mercato del gas Condividi:

La Russia è pronta ad aumentare le forniture di gas: a sottolinearlo è stato oggi il presidente Putin secondo il quale "è pericoloso aumentare le forniture attraverso il gasdotto ucraino perché la sua usura è superiore all'80% e se si aumenta la pressione l'infrastruttura probabilmente potrebbe scoppiare e l'Europa restare del tutto senza questa rotta di approvvigionamento".

Le parole di Putin Sono diversi gli argomenti affrontati dal Presidente Putin al forum Russian Energy Week. Primo fra tutti la disponibilità della Russia ad aumentare le forniture di gas. “Se ce lo chiederanno, lo faremo. Le stiamo aumentando tanto quanto ci chiedono i nostri partner. Non c'è stato nessun rifiuto”, ha sottolineato il Presidente. Presidente che ha anche espresso la sua opinione in merito alle forniture attraverso il gasdotto ucraino: “E' pericoloso aumentare le forniture attraverso il gasdotto ucraino perchè la sua usura è superiore all'80% e se si aumenta la pressione l'infrastruttura probabilmente scoppierà e l'Europa rimarrà del tutto senza questa rotta di approvvigionamento. Abbiamo aumentato quest'anno la fornitura attraverso il condotto ucraino del 10% ma non si può aumentarla di più perchè è pericoloso dato che il sistema di transito non ha avuto manutenzioni per decenni".

Necessario stabilizzare il mercato del gas Il presidente russo, Vladimir Putin, ritiene poi "molto importante" stabilizzare il mercato del gas, che sta attraversando una crisi senza precedenti, in particolare in Europa. Parlando in apertura del forum a Mosca, lo stesso Putin ha evidenziato la necessità di avere "un meccanismo a lungo termine di stabilizzazione del mercato dell'energia, una cosa molto importante nell'attuale difficile situazione. "Il produttore è interessato a tale stabilità- aggiunge Putin - Questo perché sa che venderà un volume minimo a un certo prezzo minimo e sviluppa in modo appropriato la politica d'investimento: un vantaggio per fornitore e consumatore."