Covid Usa, Biden: "I non vaccinati mettono a rischio l'economia"

"Le persone non vaccinate mettono a rischio l'economia". Lo sostiene il presidente americano Joe Biden, che aggiunge: "La gente è riluttante a uscire. Anche in posti dove non ci sono restrizioni nei ristoranti, nelle palestre o nei cinema, molte persone non vanno perché hanno paura di ammalarsi" ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL COVID LIVE ).

Biden: "Vaccinare il più possibile"

Il presidente ha quindi ricordato: “Abbiamo fatto progressi, più di 150 milioni di americani sono stati pienamente vaccinati, i casi stanno calando anche del 40%, i ricoveri del 25. Ma dobbiamo continuare su questa strada e far vaccinare più persone possibili, perché mettono a rischio la nostra economia". Biden, in visita in Michigan, ha poi aggiunto che "non c’è altro modo di battere la pandemia che far vaccinare la stragrande maggioranza della popolazione. Più persone si vaccinano, più vite verranno salvate".

Obbligo di vaccino in realtà con più di 100 dipendenti

Biden ha fatto un appello alla comunità imprenditoriale, ricordando che le norme per la vaccinazione "fanno il bene dell'economia, sono lo stimolo più potente di tutti". L'amministrazione americana, ha poi annunciato il presidente, renderà obbligatorio il vaccino contro il Covid-19, o in alternativa un test settimanale, in tutte le attività con più di 100 dipendenti.