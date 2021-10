L'allarme di Biden: un meteorite si sta abbattendo su economia Usa

Un comportamento pericoloso e vergognoso nonché irrispettoso per tutti gli americani ha attaccato il Presidente che ha aggiunto: "Lo fanno solo per coprire il taglio delle tasse e l'aumento delle spese sotto Donald Trump". Difatti ha sottolineato Biden durante la precedente amministrazione "il debito è cresciuto in quattro anni di quasi 8 mila miliardi di dollari, oltre un quarto del debito complessivo accumulato in oltre 200 anni." Un discorso alla fine del quale il presidente Usa ha sottolineato: i repubblicani con la loro ipocrisia stanno giocando alla roulette russa con l’economia americana.

Usa a rischio default se non ci sarà percorso comune con opposizioni

In fine rispondendo alle domande dei giornalisti, dopo l'appello alla opposizione lanciato dalla Casa Bianca per trovare un percorso comune, Biden ha aggiunto: "non sono in grado di garantire che gli Stati Uniti potranno pagare i propri conti dopo il 18 ottobre, se i senatori non si metteranno d'accordo"