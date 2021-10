Oms: "Sbagliato pensare che la pandemia di Covid sia sotto controllo"

"La situazione è ancora incredibilmente dinamica", perché “non abbiamo il controllo di questo virus”, ha spiegato l’incaricata per la gestione della pandemia, Maria Van Kerkhove. "In alcune città vediamo unità di terapia intensiva e ospedali saturi e persone che muoiono, mentre per strada le persone si comportano come se l'epidemia fosse finita", ha aggiunto Condividi:

È sbagliato pensare che l'emergenza Covid sia passata. "La situazione è ancora incredibilmente dinamica", perché "non abbiamo il controllo di questo virus". Il monito arriva dall’incaricata dell'Oms per la gestione della pandemia, Maria Van Kerkhove, dai profili social dell'agenzia Onu per la Salute (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - I NUMERI DELLA PANDEMIA).

"Possiamo avere nuovi focolai" approfondimento Vaccino Covid, il confronto fra Italia e gli altri Paesi europei. DATI La funzionaria americana ha ricordato che la scorsa settimana nel mondo sono stati segnalati 3,1 milioni di nuovi casi e 54.000 decessi, ma i numeri reali sono molto più alti. "In alcune città vediamo unità di terapia intensiva e ospedali saturi e persone che muoiono mentre per strada le persone si comportano come se l'epidemia fosse finita", ha osservato. "Abbiamo ancora sacche di persone che non sono vaccinate, o perché non hanno accesso (ai vaccini) o perché rifiutano o non possono essere vaccinate, e possiamo avere nuovi focolai", ha quindi aggiunto Van Kerkhove.