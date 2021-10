Brasile, Amazzonia inserita nel Guinness per deforestazione

A renderlo noto il quotidiano O Globo secondo il quale in 17 anni, dal 2002 al 2019, sono stati distrutti 24,5 milioni di ettari di foreste tropicali

Il Brasile è stato inserito nel Guinness del 2022 come Paese che ha battuto il record mondiale di devastazione delle foreste tropicali tra il 2002 e il 2019: lo rende noto il quotidiano O Globo. In 17 anni, nel gigante sudamericano sono stati distrutti 24,5 milioni di ettari di foreste tropicali sia in maniera naturale che illegale.