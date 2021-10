Ucraina, hostess di SkyUp potranno usare le scarpe da ginnastica

I cambiamenti

Giappone, le hostess potranno dire no ai tacchi alti

“La professione di assistente di volo è nata quasi cento anni fa” ha riferito la compagnia aerea. “Da allora molto è cambiato e, soprattutto, è cambiata la donna. Ciò richiede una nuova visione della professione e l'introduzione di cambiamenti rivoluzionari. Stiamo avviando questi cambiamenti”. “Prima di creare il nuovo concetto abbiamo approfondito la storia e analizzato l'evoluzione globale dell'uniforme dell'assistente di volo dai primi anni '30” ha sottolineato Marianna Grigorash, direttrice del dipartimento marketing di SkyUp Airlines. “Abbiamo scoperto che cambiava sempre in base al ruolo che l'equipaggio ricopriva nel volo”. Presentando su Instagram la nuova divisa, la compagnia ha specificato come si sia ispirata “ai colori del cielo che si vedono dall’abitacolo dell’aereo. È stato usato un arancione tenue, come al tramonto, e un blu come all’alba”.