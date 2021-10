Nessuna donna eletta nelle prime elezioni del Qatar

Il meccanismo elettorale

I cittadini erano chiamati ad eleggere 30 dei 45 membri del Majlis al-Shura, un organo consultivo con scarso potere, dato che i seggi, come dicevamo, vengono tutti nominati dall'emiro Tamim ben Hamad Al-Thani. Difatti potrebbe essere lui adesso ad assegnare a qualche candidata uno dei 15 posti rimasti. Non si sa neanche quanto bisognerà aspettare per sapere se sarà davvero così dato che non si sa quando le nomine saranno annunciate nè quando il consiglio terrà la sua prima riunione.