E' allerta in California per una enorme fuoriuscita di petriolio

Una chiazza di 30km quadrati da una piattaforma offshore si è riversata sulla spiaggia. Raggiunta al momento la città di Newport Beach della contea di Orange County. Non è chiaro cosa abbia causato la perdita

E’ allerta nel sud della California per i rischi di disastro ambientale dopo che oltre mezzo milione di litri di petrolio sono fuoriuscite ieri da una piattaforma offshore e si sono riversate sulle spiagge. A riportarlo è il Los Angeles Times che sottolinea come l’enorme chiazza, di oltre 30 km quadrati, ha per ora raggiunto alcune città della contea di Orange County.