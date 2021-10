Lituania, uomo aveva nello stomaco un chilo di chiodi e viti

Molti dei pezzi di metallo erano appuntiti e alcuni lunghi fino a 10 centimetri. Immediata la rimozione dei corpi estranei con un'operazione chirurgica. "Non ho mai visto nulla di simile", ha commentato un chirurgo che ha partecipato all'intervento

Corsa all’ospedale per un uomo in Lituania in preda a terribili dolori addominali. Dagli esami di routine, i medici hanno scoperto qualcosa che ha dell’inverosimile. Nello stomaco del paziente sono stati trovati un chilogrammo fra chiodi, viti e bulloni che sembra l'uomo ingoiasse dopo aver smesso di bere. Molti dei pezzi di metallo erano appuntiti e alcuni lunghi fino a 10 centimetri. Immediata la rimozione dei corpi estranei con un'operazione chirurgica.

L’intervento durato tre ore

"Durante l'intervento, durato tre ore e con il controllo dei raggi X, sono stati rimossi tutti i corpi estranei, anche i più piccoli, dallo stomaco del paziente", ha dichiarato il chirurgo Sarunas Dailidenas, citato dal Guardian. "Non ho mai visto nulla di simile", ha commentato un suo collega che ha partecipato all'intervento. L'uomo, fanno sapere i medici, e' ora in condizioni stabili.