Nuovo royal baby in casa Windsor, nata la figlia di Beatrice di York

La Royal Family annuncia la nascita della figlia di Beatrice di York. Nuova bisnipote per la Regina Elisabetta. Ancora top secret il nome della bambina su cui si sono scatenati i bookmakers

Casa Windsor festeggia l'arrivo di una nuova royal baby. E' nata infatti la primogenita di Beatrice di York e di Edoardo Mapelli Mozzi. A dare l'annuncio è stata questa mattina la stessa principessa Beatrice su Twitter. Le voci sul nascituro si rincorrevano da giorni e infatti la bambina è nata due giorni fa. Venuta alla luce al Chelsea and Westminster Hospital di Londra sta bene e pesa poco più di due chili e settecento grammi. Non resta che attendere il nome: gli scommettitori sono già scatenati ma per ora le bocche dei reali restano ancora cucite. La principessa Beatrice è figlia di Andrea di York (il terzogenito della Regina) e di Sarah Ferguson. Il marito è il conte Edoardo Mapelli Mozzi, immobiliarista londinese di padre aristocratico italiano e madre inglese.

La reazione della Regina Elisabetta

"The Queen" ha comunicato la propria gioia ad una delle nipoti a lei più vicine. Per la 95 enne sovrana si tratta del dodicesimo bisnipote. In una nota diffusa dalla famiglia Reale, mamma e papà appaiono sorridenti nel giorno delle loro nozze. ''I nonni e i bisnonni sono stati informati della nascita e sono molto felici della notizia'', afferma la nota di Buckingham Palace.