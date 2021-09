Francia richiama ambasciatori da Australia e Usa

La Francia ha richiamato per consultazioni i propri ambasciatori in Usa e in Australia. Parigi risponde così all'annuncio di Aukus, partnership strategica tra Washington, Londra e Canberra, il cosiddetto patto anti-Cina. Dopo l'intesa, infatti, l'Australia ha disdetto un contratto di acquisto di 12 sottomarini dalla Francia. Un affare di circa 66 miliardi di dollari sfumato per Parigi che non ha digerito il passo indietro del Paese oceanico.