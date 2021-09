Città del Messico, addio a Colombo, al suo posto statua di un'india

In effetti, Cristoforo Colombo, in Messico non ci è mai arrivato. Nonostante ciò, la sua statua, che ha sempre occupato il posto d’onore sul Paseo della Reforma, una delle principali strade di Città del Messico, non tornerà più al suo posto.

Lo ha annunciato la sindaca della Città, Claudia Sheinbaum che, nonostante un cognome poco indigeno, sembra averne particolarmente a cuore la causa.

La statua dell’esploratore italiano, in effetti non era stata rimossa – fino ad oggi – per proteggerla da atti vandalici, come già successo per altri personaggi controversi coinvolti nel colonialismo o nella schiavitù, ma per un banale restauro. Però, poi, la sua assenza ha avviato una riflessione.

La rimozione per un restauro

Colombo è un personaggio certamente complicato, che è finito anche in prigione, ma le cui gesta sono state lodate per secoli, evidenziandone soprattutto l’intraprendenza e il coraggio.

Oggi, in America Latina, si punta il dito soprattutto sul lascito coloniale e lo sterminio delle popolazioni indigene che, certamente prese il via dopo la scoperta del navigatore genovese.

È per questo che dopo la rimozione della statua, si è deciso di non fark ritornare sul suo piedistallo.

La statua era stata precedentemente danneggiata durante le proteste del 1992, il 500° anniversario dell'arrivo di Colombo nelle Americhe.

Al posto del Columbus Day, il Messico osserva il Dia de la Raza il 12 ottobre, una festa che riconosce "l'eredità mista indigena ed europea del Messico".

Un scultura per celebrare l'indigenismo

Per onorare quelle civiltà precolombiane, lo scultore Pedro Reyes creerà una statua di una donna olmeca. Si pensa che il popolo olmeco sia una delle prime grandi civiltà di quello che sarebbe diventato il Messico.

"È molto importante dedicare un monumento alle donne indigene e alla Terra, perché se qualcuno può insegnarci come prenderci cura di questo pianeta, sono i nostri popoli nativi, ed è proprio quello che dobbiamo imparare di nuovo", ha detto lo scultore.

Ma la statua di Colombo non sarà comunque cancellata: verrà solo trasferita al Parque América, un po’ì meno in vista, in un parco nel quartiere Polanco.