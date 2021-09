Ecuador, maxi-sequestro cocaina su nave diretta in Libia

Una tonnellata di cocaina per un valore di circa 60 milioni di dollari è stata localizzata e sequestrata all'interno di un container nello scalo portuale di Guayaquil, in Ecuador. Grazie a un lavoro di intelligence e all'olfatto di cani dell'unità antinarcotici, gli agenti della polizia portuale hanno impedito che la droga, nascosta fra scatole contenenti banane, prendesse il largo su una nave diretta in Africa.

Arrestati i responsabili della società esportatrice

Secondo la polizia, la destinazione finale della spedizione era il porto di Bengasi, in Libia. Dopo il sequestro i rappresentanti della società esportatrice sono stati arrestati, mentre prosegue una indagine per definire l'origine della cocaina.