Rapina alla gioielleria Bulgari a Parigi: ladri in fuga con 10 milioni

Il colpo è avvenuto in Place Vendome, nel cuore della città. Due sospetti sono stati fermati. La polizia francese sulle tracce di almeno altre sei persone

Rapina in una gioielleria Bulgari di Place Vendome, una delle piazze piu chic di Parigi nel cuore della città. Il colpo è stato perpetrato intorno alle 12:10. Un poliziotto ha aperto il fuoco contro uno dei rapinatori in fuga, che è rimasto leggermente ferito ed è stato poi fermato assieme a un complice.

Almeno altri sei rapinatori in fuga

Il bottino stimato ammonta a circa 10 milioni di euro. In totale, gli inquirenti sono sulle tracce di almeno sei criminali, alcuni fuggiti in auto e altri in scooter.