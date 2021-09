Uragano Ida, salvataggio di un delfino finito in un canale. VIDEO

In Louisiana i venti hanno raggiunto i 240 km/h e hanno spinto il giovane mammifero lontano dal mare. Soccorso, verrà visitato in una clinica veterinaria e poi rimesso in libertà

Il salvataggio

Come mostrato nel video pubblicato dal Dipartimento di Polizia di Slidell, la cittadina sulla costa opposta alla capitale della Lousiana New Orleans, anche la natura ha risentito della violenza dell’uragano. Un giovane delfino, spinto dai forti venti, ha raggiunto il canale dell’entroterra. Un gruppo di soccorritori ha deciso quindi di intervenire: scortato in un’ambulanza, sarà sottoposto a una visita veterinaria e, infine, rilasciato in mare in sicurezza.