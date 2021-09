11 settembre, 20 anni che valgono un secolo. I sopravvissuti: SPECIALE

A vent’anni dall’attacco all’America, Sky TG24 ripercorre l’11 settembre con le testimonianze esclusive di chi in quelle ore drammatiche era accanto al presidente degli Stati Uniti e le incredibili storie di coraggio e fortuna di soccorritori e sopravvissuti che per la prima volta parlano alla televisione italiana

LO SPECIALE 11 SETTEMBRE

Sky TG24 ripercorre l’11 settembre con le testimonianze esclusive di chi in quelle ore drammatiche era accanto al presidente degli Stati Uniti (qui le foto simbolo della tragedia) e le storie di coraggio e fortuna di soccorritori e sopravvissuti che per la prima volta parlano alla televisione italiana. Uno speciale curato da Marco Congiu, che potete vedere nel video in alto.