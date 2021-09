Nuova Zelanda, ministra interrotta da figlio con una strana carota

Nuovo episodio imbarazzante durante una diretta Zoom. Questa volta la protagonista è la ministra neozelandese per lo sviluppo sociale Carmel Sepuloni, interrotta durante un'intervista video dall’entrata in scena del figlio piombato nella stanza per mostrare alla madre una carota dalla forma particolarmente strana. Nelle immagini diffuse da Radio Samoa e Carmel Sepuloni via Storyful, si vede la ministra mentre discute delle restrizioni legate al Covid quando il ragazzo piomba brandendo l’ortaggio dalla forma fallica. Subito si scatena imbarazzo e ilarità tanto da decidere l’interruzione del programma.