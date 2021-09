12/13 ©Ansa

Le autorità del Nevada si stanno preparando al peggio mentre il Caldor Fire avanza verso le comunità all confine di Stato tra California e Nevada. Il governatore del Nevada Steve Sisolak, durante una conferenza stampa a Carson City in cui la cenere gli cadeva addosso anche se l'incendio era a circa 32 chilometri di distanza, ha esortato i residenti a tenersi pronti per l’evacuazione. C'è una seria minaccia che il fuoco possa attraversare i confini, secondo i funzionari dei vigili del fuoco