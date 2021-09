Argentina, i roditori giganti Capibara invadono Buenos Aires

Da diverse settimane ormai uno dei quartieri più lussuosi di Buenos Aires, in Argentina, sta subendo un'invasione dei cosiddetti carpinchos, enormi roditori tipici del Sud America. Un capibara adulto arriva a pesare fino a 60 chilogrammi e a essere lungo circa un metro e 30. Nel video si vedono gli animali camminare tra le ville di Nordelta, a Nord della capitale, in quello che un tempo era una palude, dunque il loro habitat naturale. Centinaia di esemplari sono tornati in strade alla ricerca di cibo, rovistano nei cassonetti, devastano prati e piante, lasciano in giro i propri escrementi. In alcuni casi hanno provocato anche incidenti stradali.

Credit: Dylan Perzan via Storyful